ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Решение закупать ток из РФ и Беларуси портит отношения с западными партнерами, - дипломат

Киев, Пятница 22 января 2021 15:53
Решение закупать ток из РФ и Беларуси портит отношения с западными партнерами, - дипломат
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Решение импортировать электрическую энергии из России и Беларуси свидетельствует о неспособности украинской власти держаться последовательной позиции в международной политике.

Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире "Украина 24".

"Это свидетельствует о том, что украинская власть не держится последовательности, не держит линию, которая является определяющей для того, чтобы наши отношения с западными партнерами были неизменными", - отметил дипломат.

Напомним, 3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С начала года Украина закупила почти 80 млн кВт часов на сумму около 110 млн грн.

Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Энергетика ЭлектроэнергияРоссийская ФедерацияБеларусьимпорт

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь