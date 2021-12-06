Решение о выходе областей из "красной" зоны будет сегодня, - источник

Решение об ослаблении карантина в областях Украины примут уже сегодня. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС проводит заседание.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.
Как сообщил собеседник издания, комиссия уже проводит заседание и решение о карантине будет в ближайшее время.
Отметим, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности.
Напомним, в Украине продолжают находиться в красной зоне 19 регионов, в том числе и Киев. Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.