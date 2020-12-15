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Решение Венецианской комиссии говорит, что КСУ действовал в своих интересах, - Вениславский

Киев, Вторник 15 декабря 2020 00:13
Решение Венецианской комиссии говорит, что КСУ действовал в своих интересах, - Вениславский
Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Решение Венецианской комиссии говорит, что нынешний состав Конституционного суда Украины является непрофессиональным и действовал в своих интересах. Лучший вариант - это отставка судей КСУ.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что уже в ближайшие дни в Офисе президента смогут представить "конкретные шаги по восстановлению" Конституционного суда Украины.

"Венецианская комиссия признала, что нынешний состав КСУ является сомнительным и в данном случае, судьи, которые голосовали за это решение, должны были просто застрелиться, потому что они опозорили себя и это подтверждено решением Венецианской комиссии", - заявил Вениславський.

Напомним, вечером 9 декабря Венецианская комиссия опубликовала срочный вывод по КСУ. В этом заключении комиссия рекомендовала восстановить отмененную КСУ статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование.

Позже Венецианская комиссия опубликовала еще один вывод, в котором дала рекомендации по проведению реформы КСУ.

Кроме того, на выводы Венецианской комиссии уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам президента, выводы содержат важные ориентиры для разрешения конституционного кризиса.

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