ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рішення Венеціанської комісії каже, що КСУ діяв в своїх інтересах, - Веніславський

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 00:13
Рішення Венеціанської комісії каже, що КСУ діяв в своїх інтересах, - Веніславський
Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Рішення Венеціанської комісії каже, що нинішній склад Конституційного суду України є непрофесійним і діяв у власних інтересах. Кращий варіант - це відставка суддів КСУ.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Він зазначив, що вже найближчими днями в Офісі президента зможуть "представити конкретні кроки по відновленню" Конституційного суду України.

"Венеціанська комісія визнала, що нинішній склад КСУ є сумнівним і в цьому випадку, судді, які голосували за це рішення, повинні були просто застрелитися, тому що вони зганьбили себе і це підтверджено рішенням Венеціанської комісії", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, ввечері 9 грудня Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок КСУ. У цьому висновку комісія рекомендувала відновити скасовану КСУ статтю про кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Пізніше Венеціанська комісія опублікувала ще один висновок, в якому дала рекомендації по проведенню реформи КСУ.

Крім того, на висновки Венеціанської комісії вже відреагував президент Володимир Зеленський. За словами президента, висновки містять важливі орієнтири для вирішення конституційної кризи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Конституционный суд УкраиныСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся