Решение о спецоперации в Кабуле приняли за один день, - глава ГУР

Решение об украинской спецоперации в Кабуле (Афганистан) по эвакуации группы из 19 человек с выходом с территории аэропорта в город принималось за один день. Для таких спецопераций не нужны разрешения других сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова "Украинскому центру безопасности и сотрудничества".

"Для нашего спецподразделения Главного управления разведки это, в принципе, типичная задача. Там, где многие подразделения мира не решаются на что-то, потому что это повышенные риски, у нас видение совершенно другое. Поэтому это и является залогом того, что нам удалось эвакуировать ту группу журналистов, о которой так много сейчас говорят в прессе", - отметил Буданов.

По его словам, украинские военные разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке мира, если будет соответствующее решение властей.

"Нам не нужно ничье разрешение или что-то подобное. Принимается решение, и оно будет выполнено. Это решение (о проведении спецоперации в Кабуле, - ред.) было принято очень быстро, за один день", - добавил Буданов.