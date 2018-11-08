Решение о предоставлении Украине Томоса все больше одобряют в мире, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко с предстоятелем Финского православной церкви митрополитом Львом (president.gov.ua)

Автокефалию Украинской православной церкви поддерживает, в частности, Финляндия

Предстоятель Финской православной церкви митрополит Лев заявил, что полностью поддерживает процесс создания в Украине автокефальной церкви. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко, говоря о результатах встреч во время рабочего визита в Финляндию, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

Порошенко назвал встречи с предстоятелем Финской православной церкви "очень интересной" и добавил, что она является примером поддержки предоставления Томоса Украине в мире.

"Вы видите, что процесс поддержки решения Вселенского Патриарха о предоставлении Украине Томоса об автокефалии, о предоставлении грамоты о создании независимой украинской церкви от Москвы должен сейчас распространяться и имеет все больше и больше одобрения в разных уголках мира", - рассказал глава государства.

Напомним, ранее предстоятель Финской православной церкви отметил, что "украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад".

Председатель Верховной рады Андрей Парубий ранее сообщал, что архиерейский объединительный собор, который должен принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от имени получит Томос об автокефалии УПЦ, должен состояться в Украине до конца ноября.

Как сообщало РБК-Украина, с 11 октября в Украине канонически перестала существовать Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.