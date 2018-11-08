Рішення про надання Україні Томосу все більше схвалюють у світі, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко із предстоятелем Фінської православної церкви митрополитом Левом (president.gov.ua)

Автокефалію Української православної церкви підтримує, зокрема, Фінляндія

Предстоятель Фінської православної церкви митрополит Лев заявив, що повністю підтримує процес створення в Україні автокефальної церкви. Про це розповів президент України Петро Порошенко, говорячи про результати зустрічей під час робочого візиту до Фінляндії, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

Порошенко назвав зустріч із предстоятелем Фінської православної церкви "дуже цікавою" та додав, що вона є прикладом підтримки надання Томосу Україні у світі.

"Ви бачите, що процес підтримки рішення Вселенського Патріарха про надання Україні Томосу про автокефалію, про надання грамоти про створення нарешті незалежної української церквиТ від Москви має зараз ширитись і має все більше і більше схвалення в різних куточках світу", - розповів Глава держави.

Нагадаємо, раніше предстоятель Фінської православної церкви зазначив, що "українці мають право створити власну церкву, як мали право фіни 100 років тому".

Голова Верховної ради Андрій Парубій раніше повідомляв, що архієрейський об’єднавчий собор має відбутись в Україні до кінця листопада. Там повинні затвердити рішення про церковну єдність і обрати предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить Томос про автокефалію УПЦ,

Як повідомляло РБК-Україна, з 11 жовтня в Україні канонічно перестала існувати Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.