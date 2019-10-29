Решение по поправке Геруса принималось "сумасшедшими темпами ночью", - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (из открытых источников)

Нардепы прокомментировали ситуацию вокруг скандальной поправки Геруса

Решение по закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес скандальную правку, принималось сумасшедшими темпами ночью. Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в прямом эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

"Сумасшедшими темпами был подписан этот закон. За сутки президент разобрался, все разобрались и подписали", - рассказал Кучеренко.

"Кто-то не сказал президенту, что эта электроэнергия - из России, и вложил в уши, что Украине не хватает собственной", - добавил он.

Свои замечания в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" высказала и нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе:

"Со спокойной душой мы рекомендовали принять законопроект, касающийся атомной энергетики. А потом подковёрно ночью пытаются протащить эту правку, дальше принимают ее без присутствия всех членов комитета. Эта правка не касается закона об атомной энергетике, и открывает лазейку для того, чтобы Украина начала импортировать энергию из РФ. Эту лазейку нужно закрыть", - рассказала нардеп.