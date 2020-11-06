Решение о конституционности ВАКС еще не готово, - судья-докладчик КСУ

Фото: КСУ (РБК-Украина)

Судья-докладчик Конституционного суда Владимир Мойсик заявляет, что решение о конституционности Высшего антикоррупционного суда еще не готово. Заявление политиков, о том, что в ближайшее время КСУ может признать ВАКС неконституционным, не соответствуют действительности.

Об этом он сообщил РБК-Украина.

"Как этом можно заявлять, если я даже это дело не ставлю на слушания в закрытом режиме, так как оно еще не готово? Еще даже не получены ответы от научных учреждений и государственных институций. Сейчас же еще ничего нет. По Антикоррупционному суду нет даже о чем говорить", - утверждает он.

Мойсик отметил, что после получения ответов от государственных и научных учреждений будет подготовлена концепция, а затем проект решения по делу о конституционности ВАКС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что КСУ может в ближайшее время признать неконституционным создание ВАКС.

Напомним, ранее глава КСУ Александр Тупицкий не исключил возможность того, что ВАКС могут признать неконституционным. Однако окончательное решение пока еще не принято.

Ранее РБК-Украина писало, что в НАБУ заявили об угрозе уничтожения всех антикоррупционных органов в Украине из-за решений Конституционного суда.