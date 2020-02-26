Решение Гончарука внедрить дешевую ипотеку соответствует европейской практике, - эксперт

Кабинет министров Украины и премьер-министр Алексей Гончарук заложили все необходимые механизмы, чтобы сделать кредиты на жилье доступными и снизить кредитную ставку на ипотеку. Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк, передает Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что ключевой задачей является действительно уменьшение кредитных ставок. Чтобы украинцы могли брать кредиты на покупку жилья. Так, как это работает в Европе. Когда ты берешь на 20-30 лет, тоже платишь каждый месяц какой-то определенный минимум за свою квартиру. Я вижу все основания для того, чтобы эти устои где-то были заложены в реформах. Наконец за последние 6 месяцев, по-моему, динамика реформ увеличилась", - сказал Семенюк.

Он также добавил, что низкие проценты на ипотеку - это европейская практика, которая работает в ЕС уже много лет. "В рамках экономического роста очевидно, что процентные ставки должны падать и они уже за последнее время начали падать", - подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что кроме доступной ипотеки, украинцам необходимы и дешевые кредиты для старта собственного дела, и эта программа в Украине уже работает и становится популярной среди предпринимателей.

"Эта программа, запущенная недавно, когда украинцы могут получать кредиты под 5-7-9% на развитие собственного дела - это и является стимулированием малого и среднего бизнеса. Когда Италия такой же путь проходила, когда маленькие домохозяйства получили кредиты от государства под низкие проценты и сейчас мы видим вот эти все известные итальянские бренды, которые именно с этого начинали. Я думаю, что это хорошее начало, насколько я понимаю, эта программа дешевых кредитов сейчас довольно популярной среди людей ", - сказал Семенюк.

Как ранее писало РБК-Украина, Алексей Гончарук назвал сегодняшнюю ипотеку настоящей кабалой, выбраться из которой невозможно, а задача правительства - уже в этом году снизить процент до 10.