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Интервью

Решение Бюро ПАСЕ не гарантирует возврат России к работе в ассамблее, - представитель Украины в СЕ

НовостиПолитика    29.06.2018 - 19:42
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба подчеркнул, что возвращение российской делегации дискредитирует как ПАСЕ, так и Совет Европы

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что принятое в пятницу решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не гарантирует того, что Россия сможет вернуться к организации без выполнения условий резолюций Ассамблеи, передает "Укринформ".

"Это решение является серьезным шагом к удовлетворению российских требований. Но оно еще не гарантирует того, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ без выполнения условий резолюций Ассамблеи", - заверил Кулеба.

Он добавил, что возвращение российской делегации дискредитирует как ПАСЕ, так и Совет Европы.

"Следующие бои будут происходить в комитетах ПАСЕ и во время октябрьской сессии Ассамблеи. Украина подтверждает свою позицию, что безусловное возвращение России дискредитирует Ассамблею и Совет Европы в целом и будет ударом по эффективности организации", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ПАСЕ ускорила рассмотрение вопроса о возвращении делегации РФ к работе в ассамблее.

Глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж Российской Федерации. "К сожалению, органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ, вопреки обычной процедуре подготовки решений, ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете ассамблеи", - написал Арьев.

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Теги публикации: ПАСЕ, Совет Европы, Дмитрий Кулеба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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