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Рішення Бюро ПАРЄ не гарантує повернення Росії до роботи в асамблеї, - представник України в РЄ

НовиниПолітика    29.06.2018 - 19:42
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба підкреслив, що повернення російської делегації дискредитує як ПАРЄ, так і Раду Європи

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що прийняте у п'ятницю рішення Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не гарантує того, що Росія зможе повернутися до організації без виконання умов резолюцій Асамблеї, передає "Укрінформ".

"Це рішення є серйозним кроком до задоволення російських вимог. Але воно ще не гарантує того, що Росія зможе повернутися до ПАРЄ без виконання умов резолюцій Асамблеї", - запевнив Кулеба.

Він додав, що повернення російської делегації дискредитує як ПАРЄ, так і Раду Європи.

"Наступні бої відбуватимуться у комітетах ПАРЄ та під час жовтневої сесії Асамблеї. Україна підтверджує свою позицію, що безумовне повернення Росії дискредитує Асамблею та Раду Європи загалом і буде ударом по ефективності організації", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, ПАРЄ прискорила розгляд питання про повернення делегації РФ до роботи в асамблеї.

Голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що керівні органи Ради Європи та ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Російської Федерації. "На жаль, керівні органи і Ради Європи, і ПАРЄ піддаються на фінансовий шантаж Росії і готові продати індульгенцію злочинному режиму Путіна. Бюро ПАРЄ, всупереч звичайній процедурі підготовки рішень, прискорило розгляд шантажистських вимог РФ у регламентному комітеті асамблеї", - написав Ар'єв.

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Теги публікації: ПАРЄ, Рада Європи, Дмитро Кулеба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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