От реприватизации "Укртелекома" не будет никакого реального эффекта, - эксперты

Иллюстративное фото (volyn.ukrtelecom.ua)

Реприватизация только отпугнет инвесторов

Возвращение государству ключевого участника украинского рынка телекоммуникационных услуг - растратная и невыгодная процедура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Обозревателя".

Автор материала считает, что изначально, во время приватизационных торгов, предприятие было сильно переоценено, что в последствии сделало его малопривлекательным для инвестиций.

"Непривычно высокая сумма вырученных государством денег за "Укртелеком" особенно удивляла на фоне удручающих финансовых показателей и дополнительных инвестиционных обременений. В 2011 году при доходе в 8 млрд грн (1 млрд долл.) убыток компании составлял 137 млн грн. При этом "счастливый" покупатель обязался обеспечить выполнение целого ряда (больше 50) приватизационных обязательств. Сейчас очевидно, что компания была кратно переоценена", - отмечается в материале.

Переход в частные руки несколько улучшил ситуацию, однако выгодным и интересным от этого "Укртелеком" так и не стал, пишет автор. За последние несколько лет объемы чистого дохода, как и прибыли, полученных предприятием, стабильно снижаются.

По статистике, приведенной в материале, 2018 год "Укртелеком" завершил с чистой прибылью 19 млн дол (474 млн грн), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года (864 млн грн). При этом чистый доход оператора за год сократился на 2,3% — до 6,449 млрд грн (даже в гривнах на треть меньше, чем до приватизации в 2011 году, в долларах падение составляет более чем 3 раза).

Кроме того, снизился также показатель EBITDA (доналоговая прибыль) — на 12%, до 1,618 млн грн, маржа EBITDA — на 2,7 процентных пункта, до 25,1%.

"Капитальные инвестиции компании при этом сократились на 36,2%, до 604 млн грн. Не забываем о двухмиллиардном бремени долгов перед госбанками, которые с 2015 года висят именно на "Укртелекоме", - указывает автор материала.

По оценке экспертов, нынешнему владельцу компании реприватизация "Укртелекома" только на руку.

"Реприватизация и возврат даже 10,6 млрд грн (по нынешнему курсу – 425 млн дол) делает потери для СКM не настолько катастрофичными. А ведь есть еще и оптимистический (для Ахметова) сценарий, согласно которому компенсацию можно проиндексировать – в связи с курсовой разницей, например. И тогда к возврату будет подлежать не 10,6, а все 32 млрд грн (1,325 млрд дол)", - подсчитали аналитики.

Изыскивать эти средства государство будет в своем бюджете, переложив нагрузку на налогоплательшиков, которые обеспечивают до 80% отчислений в доходную часть госказны.

"…Иначе как благотворительной помощью для самого богатого человека Украины назвать будет сложно. И если "Укртелеком" не нужен ему, то зачем он государству? Ведь никакого реального эффекта от реприватизации, кроме отпугивания потенциальных инвесторов, оно не получит", - резюмирует издание.