"Репортеры" заявили о более сотни заключенных журналистов в Турции

После неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года около 150 СМИ закрылись
Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила о более сотни заключенных журналистов в Турции. Об этом сообщает DW.
Так, "Репортеры" указали на серьезные нарушения свободы прессы в стране и избирательное правосудие, которое используется для подавления критики. Более сотни журналистов находятся в тюрьмах.
"Учитывая значительное ограничение свободы прессы, мы сомневаемся в корректном ходе выборов в Турции", - отметил руководитель "Репортеров без границ" Кристиан Мир.
По его мнению, без полноценного освещения событий и разнообразия взглядов гражданам сложно принять осознанное решение.
"Репортеры без границ" также отмечают, что после неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года около 150 медиа закрылись. Независимые медиа, которые выстояли, "имеют, к сожалению, небольшие тиражи", жалуются защитники прав журналистов.
Поворотным пунктом для ситуации с медиа в Турции "Репортеры" считают продажу медиагруппы Dogan близкому к правительству бизнесмену в марте этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 апреля 2018 года действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою избирательную кампанию к досрочным президентским выборам.