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"Репортеры" заявили о более сотни заключенных журналистов в Турции

НовостиОбщество    22.06.2018 - 17:33
Фото: "Репортеры без границ" (dw)
Фото: "Репортеры без границ" (dw)

После неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года около 150 СМИ закрылись

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила о более сотни заключенных журналистов в Турции. Об этом сообщает DW.

Так, "Репортеры" указали на серьезные нарушения свободы прессы в стране и избирательное правосудие, которое используется для подавления критики. Более сотни журналистов находятся в тюрьмах.

"Учитывая значительное ограничение свободы прессы, мы сомневаемся в корректном ходе выборов в Турции", - отметил руководитель "Репортеров без границ" Кристиан Мир.

По его мнению, без полноценного освещения событий и разнообразия взглядов гражданам сложно принять осознанное решение.

"Репортеры без границ" также отмечают, что после неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года около 150 медиа закрылись. Независимые медиа, которые выстояли, "имеют, к сожалению, небольшие тиражи", жалуются защитники прав журналистов.

Поворотным пунктом для ситуации с медиа в Турции "Репортеры" считают продажу медиагруппы Dogan близкому к правительству бизнесмену в марте этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 апреля 2018 года действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою избирательную кампанию к досрочным президентским выборам.

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Теги публикации: Турция, медиа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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