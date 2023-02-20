"Ренн" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Ренн" – "Шахтар" відбудеться 23 лютого у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Авторитетна британська контора William Hill знову визначила бретонців фаворитом матчу. На перемогу "червоно-чорних" тут приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,70. На ймовірний успіх "гірників" заклали кеф 4,75. Навіть нічия вірогідніша з балом 3,90.

Непоганим варіантом виглядає ставка на бойову нічию 1:1 з перспективном коефіцієнтом 7,00. Натомість сценарій, за яким "Ренн" поведе в першому таймі, але не втримає перевагу в другій половині, збільшить виграш в 11 разів.

Тим часом австрійці з Bwin ще більше вірять у перемогу французького колективу. На їхній успіх ставки приймають із невеликим коефіцієнтом 1,63. На ймовірність нічиєї та перемоги "Шахтаря" заклали схожі кефи – 4,33 та 4,75 відповідно.

Зате майже рівні шанси команд на вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Шанси "Ренна" пробитися в наступний раунд оцінили балом 1,87. Коефіцієнт на прохід команди Ігора Йовічевіча – 1,82. Любителі відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів із симпатичним кефом 11,50.

Минулого тижня "Шахтар" здобув домашню перемогу над "Ренном". У складі "гірників" забитими м'ячами відзначилися Криськів і Бондаренко. За бретонців забив Токо Екамбі.