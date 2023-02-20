"Ренн" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги Європи

Матч "Ренн" – "Шахтар" відбудеться 23 лютого у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться за годину до стартового свистка.

Минулого тижня "Шахтар" здобув домашню перемогу над "Ренном". У складі "гірників" забитими м'ячами відзначилися Криськів і Бондаренко. За бретонців забив Токо Екамбі.