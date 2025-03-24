Renault відновлює продажі Megane з дизельним двигуном: подробиці

У 2022 році Renault вивела на ринок електромобіль Megane E-Tech, а життєвий цикл моделі з ДВЗ хотіли скоротити. Виробництво хетчбеків Megane в Іспанії завершилося, однак у Туреччині залишилися на конвеєрі однойменні седани. Але тепер у Renault повернулася до Megane з ДВЗ: спочатку в Європі запропонували бензинові модифікації, а тепер дизельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Два з половиною роки тому Renault з оптимізмом дивилася в електричне майбутнє і паливному Megane в ньому місця не було. Однак тепер кон'юнктура змінилася, і у Східній Європі вирішили повернутись до традиційних версій. Бензиновий Renault Megane з двигуном 1.3 TCe повернувся в гаму у червні 2024 року, а тепер седан запропонували і машину з турбодизелем 1.5 dCi.

Дебютним ринком стала Польща. Електрифікації немає, але з дизелем на 115 к.с. поєднується лише 7-ступінчастий "робот" EDC, хоча раніше була альтернатива у вигляді 6-ступінчастої "механіки". Любителям ручної коробки передач залишається вибирати бензиновий варіант на 140 к.с.

Комплектації багаті: дизельний Megane оснащується віртуальною панеллю приладів, медіасистемою з 7-дюймовим тачскрином, двозонним клімат-контролем, шістьма подушками безпеки, системами контролю смуги та автогальмування. У топ-версії також доступні адаптивний круїз-контроль і світлодіодна оптика.

Седан із двигуном 1.5 dCi коштує від 29 тисяч доларів, тобто модель стала найдоступнішим дизельним автомобілем у країні. Заявлена ​​витрата пального - 4,6-4,7 літра на 100 кілометрів. Бензиновий варіант коштує від 26 тисяч доларів.