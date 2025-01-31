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Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики

П'ятниця 31 січня 2025 16:22
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Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики Фото: Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Спільне підприємство Flexis, створене минулого року Renault Group (45% акцій) та Volvo Group (45%), а також французькою транспортною компанією CMA CGM (10%), презентувало одразу три електричні фургони під окремою маркою Flexis.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Три машини збудовані на єдиній платформі FlexEVan. Головною особливістю уніфікованих фургонів творці називають широкі можливості трансформації кабіни та вантажного відсіку, а також низький рівень підлоги, що полегшує процес завантаження та розвантаження.

Крім того, розташування крісла водія спеціально оптимізовано, щоб зменшити навантаження на коліна: за підрахунками інженерів, за робочий день водієві-доставнику доводиться вставати і сідати близько 250 разів. Сучасна 800-вольтова електросистема має забезпечити швидке перезаряджання тягового акумулятора, обіцяний запас ходу – 450 км.

Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристикиRenault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики

Фургон Flexis Step-in Van – це еволюція торішнього концепту. Він має високий кузов і зсувні двері водія, через які можна входити в кабіну не пригинаючись. Машини такого типу поширені у США, проте на ринку Європи такий Flexis не матиме прямих конкурентів. Вантажний відсік із високою стелею (1,9 м) також дозволяє ходити всередині автомобіля на повний зріст.

Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики

Друга модель – Flexis Panel Van більш звичного формату. Фургон габаритною висотою 1,9 м має звичні двері. Компанія Flexis називає його найуніверсальнішим у всій лінійці, а також підкреслює чудову маневреність, що стане в нагоді в обмежених міських умовах.

Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики

Нарешті, Flexis Cargo Van – шасі з кабіною, на яке можна встановлювати найрізноманітніші надбудови. Найбільш популярним модулем має стати фургон-рефрижератор, який показаний на картинках. Cargo Van має таку саму кабіну, що і Panel Van.

Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики

Вже збудовано 20 прототипів, які з березня минулого року відкатали понад 9000 годин. Серійні фургони випускатимуть на французькому заводі Renault у Сандувіллі, старт запланований на середину 2026 року. Flexis збирається продавати свої автомобілі безпосередньо замовникам, оминаючи дилерів. Заявлено, що зацікавленість у таких електричних вантажівках вже виявили логістичні компанії із Франції, Німеччини та Британії.

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