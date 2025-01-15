Renault розкрив подробиці про бюджетний електромобіль Twingo

Електромобіль Renault Twingo нового покоління поступово наближається до серійного виробництва. Перший прототип майбутнього авто був показаний у листопаді 2023 року, а зараз на автосалоні в Брюсселі продемонстровано нову версію, наближену до серійного зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бренду.

Зовнішність нового Twingo є сучасною інтерпретацією моделі першого покоління. Пропорції кузова, контури фар, три повітроводи на капоті – всі ці риси взяті у машини зразка 1993 року, але дверей тепер п'ять замість трьох. Від торішнього концепту нинішній Twingo E-Tech відрізняється більш практичними бамперами.

Салон майбутнього Twingo має двоповерхову передню панель без центральної консолі. На верхньому ярусі встановлені роздільні екрани приладів та медіасистеми. На нижньому – аналоговий пульт клімат-контролю з трьома рукоятками, і фізичною кнопкою аварійки. Місце центрального тунелю зайняла полиця із відділами для зберігання дріб'язку.

Електричний Twingo розрахований на чотирьох пасажирів. Новий Twingo хоч і побудований на укороченій платформі AmpR Small, але його розробкою Renault займається з китайською підтримкою. Для прискорення процесу партнером обрано китайську інжинірингову компанію Launch Design. За попередньою інформацією, Twingo матиме китайський електродвигун потужністю близько 80 к.с. та тягову батарею фірми CATL. Це дозволить зробити хетчбек доступним, адже цільовий показник ціни – 20 тисяч євро.