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Renault раскрыл подробности о бюджетном электромобиле Twingo

Среда 15 января 2025 22:33
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Renault раскрыл подробности о бюджетном электромобиле Twingo Фото: Renault раскрыл подробности о бюджетном электромобиле Twingo (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Электромобиль Renault Twingo нового поколения постепенно приближается к серийному производству. Первый прототип будущего авто был показан в ноябре 2023 года, а сейчас на автосалоне в Брюсселе продемонстрирована новая версия, приближенная к серийному образцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бренда.

Внешность нового Twingo является современной интерпретацией модели первого поколения. Пропорции кузова, контуры фар, три воздуховода на капоте - все эти черты взяты у машины образца 1993 года, но дверей теперь пять вместо трех. От прошлогоднего концепта нынешний Twingo E-Tech отличается более практичными бамперами.

Renault раскрыл подробности о бюджетном электромобиле Twingo

Салон будущего Twingo имеет двухэтажную переднюю панель без центральной консоли. На верхнем ярусе установлены раздельные экраны приборов и медиасистемы. На нижнем - аналоговый пульт климат-контроля с тремя рукоятками, и физической кнопкой аварийки. Место центрального тоннеля заняла полка с отделами для хранения мелочевки.

Электрический Twingo рассчитан на четырех пассажиров. Новый Twingo хоть и построен на укороченной платформе AmpR Small, но его разработкой Renault занимается с китайской поддержкой. Для ускорения процесса партнером выбрана китайская инжиниринговая компания Launch Design. По предварительной информации, Twingo будет иметь китайский электродвигатель мощностью около 80 л.с. и тяговую батарею фирмы CATL. Это позволит сделать хэтчбек доступным, ведь целевой показатель цены - 20 тысяч евро.

Renault раскрыл подробности о бюджетном электромобиле Twingo

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