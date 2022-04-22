ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Renault продает свою долю в АвтоВАЗе

Новина українською →
Париж, Пятница 22 апреля 2022 21:02
Renault продает свою долю в АвтоВАЗе Фото: Renault продает АвтоВАЗ (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Группа Renault продает свою долю в российском АвтоВАЗе. Покупателями пакета акций могут стать государственные корпорации России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto News Europe.

Как заявил изданию финансовый директор Renault Тьерри Пьетон, корпорация добилась прогресса в переговорах о будущем своего российского подразделения АвтоВАЗа. Компания готовит продажу 67,6% акций совместного предприятия Lada Auto Holding. Таким образом группа полностью покинет рынок России.

Отмечается, что в мае планируется вывести большую часть представителей Renault из Тольятти или перевести на удаленную работу. Иностранные менеджеры обратно уже не вернутся.

Купить АвтоВАЗ может российская госкорпорация "Ростех" или подконтрольные министерству промышленности и торговли РФ структуры. Стоимость возможной сделки не раскрывается.

Напомним, в конце марта Renault остановил работу своего завода в Москве.

Отметим, ранее французский производитель заявил, что рассматривает варианты сворачивания производства в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault АвтоВАЗ Санкции против России Война в Украине
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает