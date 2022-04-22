Renault продает свою долю в АвтоВАЗе
Группа Renault продает свою долю в российском АвтоВАЗе. Покупателями пакета акций могут стать государственные корпорации России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auto News Europe.
Как заявил изданию финансовый директор Renault Тьерри Пьетон, корпорация добилась прогресса в переговорах о будущем своего российского подразделения АвтоВАЗа. Компания готовит продажу 67,6% акций совместного предприятия Lada Auto Holding. Таким образом группа полностью покинет рынок России.
Отмечается, что в мае планируется вывести большую часть представителей Renault из Тольятти или перевести на удаленную работу. Иностранные менеджеры обратно уже не вернутся.
Купить АвтоВАЗ может российская госкорпорация "Ростех" или подконтрольные министерству промышленности и торговли РФ структуры. Стоимость возможной сделки не раскрывается.
Напомним, в конце марта Renault остановил работу своего завода в Москве.
Отметим, ранее французский производитель заявил, что рассматривает варианты сворачивания производства в России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!