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Renault изучает возможность сворачивания деятельности в России

Фото: Подразделение "Альпин" (twitter.com/renaultgroup)
Автор: Антон Федорцив

Компания Renault рассматривает варианты ограничения сделок в России, поскольку на французского автопроизводителя увеличилось давление за работу на территории агрессора после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правление автогиганта рассматривает вопрос о приостановлении деятельности или переход к другим мерам. Решения могут быть приняты в ближайшие дни.

Renault оказалась под пристальным вниманием после вторжения РФ в Украину. Французский автопроизводитель имеет контрольный пакет акции АвтоВАЗа и собственный сборочный завод под Москвой.

Пока Renault остается последним крупным мировым автопроизводителем, который не отказался от торговли с Россией и производства на местных заводах. Ранее Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и многие другие объявили о прекращении сотрудничества с РФ.

К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир к бойкоту Renault.

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