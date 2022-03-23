Renault изучает возможность сворачивания деятельности в России

Компания Renault рассматривает варианты ограничения сделок в России, поскольку на французского автопроизводителя увеличилось давление за работу на территории агрессора после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Правление автогиганта рассматривает вопрос о приостановлении деятельности или переход к другим мерам. Решения могут быть приняты в ближайшие дни.

Renault оказалась под пристальным вниманием после вторжения РФ в Украину. Французский автопроизводитель имеет контрольный пакет акции АвтоВАЗа и собственный сборочный завод под Москвой.

Пока Renault остается последним крупным мировым автопроизводителем, который не отказался от торговли с Россией и производства на местных заводах. Ранее Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и многие другие объявили о прекращении сотрудничества с РФ.