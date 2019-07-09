Ремонт улицы Петлюры с использованием полимерасфальтобетона подходит к концу, - КГГА

Ночью дорожники положили верхний слой асфальта на ул. Петлюры в Киеве - на участке между ул. Жилянской и ул. Саксаганского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, площадь нового покрытия - 2200 кв. м. Чтобы покрытие служило дольше, использовали укрепленный полимерасфальтобетон, а перед укладкой полотна выровняли бордюры и люки смотровых колодцев.

Кроме того, в корпорации "Киевавтодор" напомнили, что несколько недель назад дорожники Шевченковского района обновили покрытие на другом участке ул. Петлюры - между ул. Саксаганского и бульваром Тараса Шевченко.