Ремонт трассы Харьков-Гороховатка по программе президента завершится к концу лета

Об этом говорится на странице "Укравтодора" в Facebook.

Сейчас работы идут на участке от трассы М-03 через веселое и Савинцы. На этом участке протяженности 14,2 км подрядная организация ООО "Славдорстрой" устроила основу из щебеночно-песчано-цементной смеси и выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона.

Сейчас рабочие устраивают там верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На очереди укрепление обочины отфрезерованным материалом, монтаж бортового камня, четырех автопавильонов, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Ремонт этого участка дороги стартовал в августе 2020 года. Дорога была построена в 60-е годы ХХ века и, по данным САД в Харьковской области, не капитально не ремонтировалась до 2017 года. Отдельные участки з 2017 по 2019 год были отремонтированы текущим ремонтом.

В этом году "Укравтодор" планирует обновить на Харьковщине 146,7 км дорог государственного значения.