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Ремонт трассы Харьков-Гороховатка по программе президента завершится к концу лета

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Харьков, Вторник 22 июня 2021 15:00
Ремонт трассы Харьков-Гороховатка по программе президента завершится к концу лета Фото: ремонт трассы Харьков-Гороховатка завершится к концу лета (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Ремонт участка трассы Р-78 Харьков - Змиев - Бакалея - Гороховатка" планируется завершить в конце лета. Работы ведутся по программе президента "Большая стройка".

Об этом говорится на странице "Укравтодора" в Facebook.

Сейчас работы идут на участке от трассы М-03 через веселое и Савинцы. На этом участке протяженности 14,2 км подрядная организация ООО "Славдорстрой" устроила основу из щебеночно-песчано-цементной смеси и выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона.

Сейчас рабочие устраивают там верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На очереди укрепление обочины отфрезерованным материалом, монтаж бортового камня, четырех автопавильонов, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Ремонт этого участка дороги стартовал в августе 2020 года. Дорога была построена в 60-е годы ХХ века и, по данным САД в Харьковской области, не капитально не ремонтировалась до 2017 года. Отдельные участки з 2017 по 2019 год были отремонтированы текущим ремонтом.

В этом году "Укравтодор" планирует обновить на Харьковщине 146,7 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах открыть к 30-летию независимости Украины самую длинную в стране дорогу единства "Стрый-Изварино", протяженность которой составит почти 1400 км от Львовской до Луганской области.

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Большая стройка Харьков дороги
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