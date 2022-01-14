Ремонт такой сложности никто не выполнял: Фрегат "Гетьман Сагайдачный" модернизируют

В частности уточняется, что государственный контракт о проведении подобных работ был заключен между ОПЦК и Минобороны в конце 2021 года.

"Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации", - говорится в сообщении.

"Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины", - отметил директор-генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.

Кроме того, для проведения работ ОПЦК скооперируется с другими украинскими предприятиями, такими как: государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" (оба входят в состав "Укроборонпрома"), судостроительно-судоремонтный завод "Нибулон" и другие.