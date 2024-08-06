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Ремонт "синьої" гілки метро: на "Либідській" завершується будівництво нової частини тунелю, - Кличко

Вівторок 06 серпня 2024 15:14
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Ремонт "синьої" гілки метро: на "Либідській" завершується будівництво нової частини тунелю, - Кличко Фото: на "Либідській" завершується будівництво нової частини тунелю (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" - на завершальному етапі. Вони тривають цілодобово, щоб рух метро на Теремки поновився вже на початку осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Перевірив, як тривають відновлювальні роботи на перегоні між станціями "Деміївська"-"Либідська". Вони відбуваються цілодобово. На завершальному етапі роботи зі зведення фактично нової частини тунелю. Вже збудували 27 м нової конструкції прямокутної форми. Та посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною більше 50 метрів)", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, також триває повна заміна всіх комунікацій та вже виконуються роботи з укладання нового рейкового полотна. На поверхні, над тунелем, розпочали роботи з благоустрою.

Мер також зазначив, що фахівці виконали на пошкодженій ділянці всі стабілізаційні заходи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини. Розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю.

"Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів. Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що причинами виникнення аварійної ситуації на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" остаточно визнано неякісні проєктні рішення та неякісні будівельні роботи при спорудженні цієї ділянки тунелю. Це підтверджено комплексними та лабораторними дослідженнями Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів.

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Віталий Кличко Метро
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