Ремонт "синей" ветки метро. на "Лыбидской" завершается строительство новой части тоннеля, - Кличко

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" – на завершающем этапе. Они продолжаются круглосуточно, чтобы движение метро на Теремки возобновилось уже в начале осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская"-"Лыбидская". Они проходят круглосуточно. На завершающем этапе работы по возведению фактически новой части тоннеля. Уже построили 27 м новой конструкции прямоугольной формы. Но усилили прилегающие к участку участки." ее с обеих сторон (общей протяженностью более 50 метров)", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, также идет полная замена всех коммуникаций и уже выполняются работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности над туннелем начали работы по благоустройству.

Мэр также отметил, что специалисты выполнили на поврежденном участке все стабилизационные меры по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепежа. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля.

"По завершении ремонта, перед полноценным возобновлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что причинами возникновения аварийной ситуации на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" окончательно признаны некачественные проектные решения и некачественные строительные работы при постройке этого участка тоннеля. Это подтверждено комплексными и лабораторными исследованиями Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения с привлечением научных, научно-технических и профильных экспертов.