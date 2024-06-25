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Ремонт метро біля "Либідської" триває цілодобово, рух поїздів відновиться на початку осені, - Кличко

Вівторок 25 червня 2024 16:39
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Ремонт метро біля "Либідської" триває цілодобово, рух поїздів відновиться на початку осені, - Кличко Фото: ремонт метро біля "Либідської" триває цілодобово, рух поїздів відновиться на початку осені (Віталій Носач, РБК-Украъна)
Автор: Юлія Бойко

В тунелі синьої гілки метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" зупинено проникнення води в конструкції. Ремонтні роботи тривають цілодобово, щоб рух метро поновився на початку осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Триває ремонт на перегінному тунелі синьої гілки метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що наразі триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань.

"Також провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Звіт про його стан буде оприлюдненій після завершення всіх експертиз", - заявив мер Києва.

Кличко також повідомив, що роботи на будмайданчику тривають цілодобово, щоб якнайшвидше відновити рух поїздів.

"Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Після завершення ремонту - перед повноцінним відновленням руху - здійснять тестові пуски поїздів", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що експерти Науково-дослідної судово-експертної установи зробили попередні висновки про те, що причиною деформації тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неякісні проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи під час спорудження цієї ділянки у 2010 році.

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