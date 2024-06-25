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Ремонт метро возле "Лыбидской" идет круглосуточно, движение поездов возобновится в начале осени, - Кличко

Вторник 25 июня 2024 16:39
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Ремонт метро возле "Лыбидской" идет круглосуточно, движение поездов возобновится в начале осени, - Кличко Фото: ремонт метро возле "Лыбидской" продолжается круглосуточно, движение поездов возобновится в начале осени (Виталий Носач, РБК-Украъна)
Автор: Юлия Бойко

В туннеле синей ветки метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" остановлено проникновение воды в конструкции. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, чтобы движение метро возобновилось в начале осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро - между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад. В настоящее время строители завершили разработку котлована с креплением I, II и ІІІ ярусов, а также химическое закрепление грунтов туннельного массива.

Он отметил, что сейчас герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений.

"Также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Отчет о его состоянии будет обнародован после завершения всех экспертиз", - заявил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов.

"Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени. После завершения ремонта - перед полноценным возобновлением движения - осуществят тестовые пуски поездов", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сделали предварительные выводы о том, что причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" есть некачественные проектные решения и некачественные строительно-монтажные работы во время постройки этого участка в 2010 году.

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