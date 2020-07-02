Ремонт дороги Станица Луганская - Северодонецк завершится в июле

В Луганской области подходят к завершению работы по ремонту дороги Станица Луганская - Северодонецк. Ремонт завершится уже в этом месяце.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал фото и видео ремонтных работ, которые сейчас ведутся в регионе - в частности, на трассах Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар и Н-26 Чугуев - Меловое (участок Сватово – Мостки).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал отремонтировать эту дорогу на открытии реконструированного моста через Северский Донец в Станице Луганской в ноябре 2019 года.

Ремонт стал частью национальной программы "Большая стройка", согласно которой в течение года построят и отремонтируют 6,5 тыс. км дорог, сотни детских садиков, школ и больниц. Сегодня дорожные работы ведутся на 150 объектах в 22 областях Украины.