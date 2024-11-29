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Яремчук протримався до першої крові, у Довбика забрали гол і пас: українці в Лізі Європи

П'ятниця 29 листопада 2024 11:09
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Яремчук протримався до першої крові, у Довбика забрали гол і пас: українці в Лізі Європи Фото: Артем Довбик (x.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

Італійська "Рома" Артема Довбика та грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука провели чергові поєдинки в Лізі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Ліга Європи, основний раунд, 5-й тур

"Тоттенхем" – "Рома" – 2:2

Голи: Сон, 5 (пенальті), Джонсон, 34 – Н'Діка, 20, Хуммельс, 90+1

"Стяуа" – "Олімпіакос" – 0:0

Вилучення: Бірліджа (С), 67

"Рома" двічі поступалася по ходу матчу в Англії, але змогла звести поєдинок до нічиєї. Головною дійовою фігурою зустрічі став німецький ветеран Матс Хуммельс. На самому початку гри захисник сфолив у своєму штрафному майданчику та "привіз" пенальті. Але наприкінці зустрічі, вже в компенсований час, виступив рятівником команди, зрівнявши рахунок.

Артем Довбик спочатку відзначився гольовим пасом на Квадіо Коне, а згодом забив сам. Проте обидві результативні дії українця судді скасували через офсайди.

Роман Яремчук розпочав матч проти румунської "Стяуа" на лаві запасних. На 77-й хвилині українець вийшов на заміну, а вже через дві хвилини намагався пробити по воротах суперників. Але в боротьбі отримав травму – йому розбили носа. Клубні лікарі намагались зупинити кровотечу. Однак гру Яремчук не зміг продовжити. Тож на 85-й хвилині його довелося замінити.

Ліга Європи після 5-ти турів

Лідирують з 13-ма очками три команди – італійський "Лаціо", іспанський "Атлетік" та німецький "Айнтрахт". На два бали від них відстають турецький "Галатасарай" та бельгійський "Андерлехт".

"Олімпіакос" Яремчука, маючи 8 пунктів, йде 14-м. "Рома" Довбика з 6-ма очками – 21-ю. Найгірша команда турніру – київське "Динамо". Український клуб єдиний, який не набрав жодного очка.

Раніше Мудрик знову забив, а "Челсі" вчетверте поспіль переміг у Лізі конференцій.

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Рома Ліга Європи Артем Довбик Футбол
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