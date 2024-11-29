Яремчук продержался до первой крови, у Довбика забрали гол и пас: украинцы в Лиге Европы
Итальянская "Рома" Артема Довбика и греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука провели очередные поединки в Лиге Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Лига Европы, основной раунд, 5-й тур
"Тоттенхэм" – "Рома" – 2:2
Голы: Сон, 5 (пенальти), Джонсон, 34 – Н'Дика, 20, Хуммельс, 90+1
"Стяуа" – "Олимпиакос" – 0:0
Удаление: Бирлиджа (С), 67
"Рома" дважды уступала по ходу матча в Англии, но смогла свести поединок к ничьей. Главной действующей фигурой встречи стал немецкий ветеран Матс Хуммельс. В самом начале игры защитник сфолил в своей штрафной и "привез" пенальти. Но в конце встречи, уже в компенсированное время, выступил спасателем команды, сравнив счет.
Артем Довбик сначала отличился голевым пасом на Квадио Коне, а затем забил сам. Однако оба результативных действия украинца судьи отменили из-за офсайдов.
Роман Яремчук начал матч против румынской "Стяуа" на скамейке запасных. На 77-й минуте украинец вышел на замену, а уже через две минуты пытался пробить по воротам соперников. Но в борьбе получил травму – ему разбили нос. Клубные врачи пытались остановить кровотечение. Однако игру Яремчук не смог продолжить. На 85-й минуте его пришлось заменить.
Лига Европы после 5-ти туров
Лидируют с 13 очками три команды - итальянский "Лацио", испанский "Атлетик" и немецкий "Айнтрахт". На два балла от них отстают турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Андерлехт".
"Олимпиакос" Яремчука, имея 8 пунктов, идет 14-м. "Рома" Довбика с 6 очками – 21-й. Худшая команда турнира – киевское "Динамо". Украинский клуб единственный, не набравший ни одного очка.
Ранее Мудрик снова забил, а "Челси" в четвертый раз подряд победил в Лиге конференций.
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