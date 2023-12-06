Яремчук прем'єрним голом вивів "Валенсію" у наступний раунд Кубка Іспанії: відео

Український форвард Роман Яремчук оформив перший забитий м'яч у складі іспанської "Валенсії". Він відзначився голом у 1/32 фіналу Копа дель Рей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

"Ароса" – "Валенсія" – 0:1

Гол: Яремчук, 8

Нападник збірної України вийшов у старті "кажанів". Саме він став автором швидкого гола левантійців із 5-го дивізіону футбольної піраміди Іспанії. На 8-й хвилині Яремчук класно зорієнтувався після відскоку та лівою з льоту відправив м'яч у дальній кут.

Забитий українцем м'яч виявився єдиним у зустрічі. Отже, "Валенсія" гратиме в 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Суперник "кажанів" визначиться під час церемонії жеребкування 12 грудня.

Яремчук провів на полі 82 хвилини. Замість нього під завісу поєдинку на поле вийшов Марі. Після переїзду до Іспанії на правах оренди з бельгійського "Брюгге" форвард провів 11 матчів у всіх турнірах.

"Валенсія" в сезоні 2023/24

Новий футбольний рік "кажани" розпочали під керівництвом клубної легенди Рубена Барахи. За підсумками 15-ти турів чемпіонату Іспанії левантійці посідають 9-те місце.

"Валенсія" записала в свій актив 5 перемог і 4 нічиї. Ще 6 поєдинків "кажани" програли, різниця забитих і пропущених м'ячів – 17:20. Натомість у Кубку Іспанії левантійці подолали вже два раунди, вибивши "Логроньєс" і "Аросу".

Бараха здебільшого використовує класичну формацію 4-4-2. Безумовний основний нападник команди – Уго Дуро. Яремчук же б'ється за місце в складі з Франом Пересом і Дієго Лопесом.