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Интервью

Ректор НМУ Амосова рассказала о своих доходах

НовостиОбщество    16.03.2018 - 18:59

По ее словам, она по собственной инициативе обнародовала на Facebook декларации за 2014 и 2015 годы

Ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова утверждает, что заработала свое состояние задолго до назначения на должность. Об этом она рассказала в в интервью изданию "Обозреватель".

"Все это появилось задолго до ректорства. И я за все могу отчитаться в любое время. Потому что считаю, что открытость - это важно. А мне и моей семье нечего скрывать", - сообщила Амосова.

Более того, еще до того, как ее обязали обнародовать декларации (начиная с 2016-го), она по собственной инициативе обнародовала на Facebook декларации за 2014 и 2015 годы. "Там можно увидеть, что ни квартир, ни машин у меня больше не стало", - говорит ректор.

Первые серьезные деньги Екатерина Амосова заработала в студенчестве переводами с английского, работая в "Торговой палате". А ее муж - в студенческих стройотрядах в Сибири.

"Когда все сбережения моих родителей с распадом Союза исчезли вместе со Сбербанком и они остались с мизерной пенсией и гонорарами от книг (пока отец не стал получать стипендию от Сороса, которую откладывал) - я поняла: нужно сделать все, чтобы обеспечить свою старость", - говорит Амосова.

Муж Амосовой (Владимир Мишалов, - ред.) работал завотделом в институте Шалимова - ездил с бригадой от Крыма до Сахалина, проводил медицинские осмотры на предприятиях, которые были очень популярны и за которые платили не купонами, а реальными деньгами. "В двух таких выездах участвовала и я. Это был и опыт, и серьезный заработок", - вспоминает ректор НМУ.

Супруги начали инвестировать заработанное в квартиры в новостройках, которые на старте стоили дешево, а к моменту завершения стремительно росли в цене. Это было рискованно - но прибыльно. Всего купили и продали так три квартиры.

Владимир Мишалов интересовался картинами и в 1990-х по совету приятеля по дешевке купил несколько картин Глущенко, Зарецкого и Яблонской и др. Затем их также продали.

"А когда умер отец, мы забрали маму к себе, а их квартиру и отца дачу продали. Я бы не смогла там жить. После смерти отца я туда даже заходить не могла...", - говорит Амосова. "И "БМВ", и наш дом, которые так жмут сейчас многим людям, мы покупали в кредит", - добавляет она.

В дополнение ко всему, к ректорской должности Екатерина Амосова была популярным спикером. Проводила мастер-классы для врачей. Работала преимущественно с зарубежными компаниями. "Не буду называть суммы, но это реально серьезные деньги. Поскольку в рейтинге спикеров по кардиологии в Украине я занимала первую позицию", - говорит руководительница медуниверситета.

"Все, что мы имеем, мы заработали. И сейчас я бы, наверное, не покупала те "БМВ". А тогда я была молодая. И вот они есть. И раздражают общество", - заключает Екатерина Амосова.

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Теги: Декларации о доходах, НМУ им. Богомольца, Екатерина Амосова
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