Рекрутер 14 полка БпАК Юрий "Avis": Если не выберете себе должность, за вас это сделает ТЦК

О том, как происходит рекрутинг в армии, какие преимущества военнообязанным он предоставляет, за кого больше всего приходится бороться полкам и как происходит процесс рекрутинга в ВСУ, – читайте в материале РБК-Украина.

14 полк беспилотных авиационных комплексов является одним из самых технологичных структур Вооруженных сил Украины. Его бойцы уже не раз показали свою эффективность во время контрнаступления, в боях за Авдеевку и операции в Курской области. В прошлом году они нанесли удары по российским аэродромам в Липецке, Крымске и Саратове, уничтожив вражеские самолеты и ангары с боеприпасами.

РБК-Украина расспросило руководителя рекрутингового подразделения 14 полка беспилотных авиационных комплексов Юрия "Avisа" о том, как работает рекрутинг в армии и какие преимущества он предоставляет военнообязанным.

– Рекрутинг довольно новое направление в ВСУ. Как он заработал в вашем полку?

– Я занимался рекрутингом в гражданской жизни почти 25 лет, поэтому как только предложили эту должность в 14 полку беспилотных авиационных комплексов – сразу согласился. Здесь мы берем проверенные практики, которые есть в коммерческом рекрутинге, и переносим их в Вооруженные силы.

Ранее было предусмотрено, что комплектация ВСУ идет официальными путями – РТЦК отправляет людей в армию, и поэтому здесь не было никакого места рекрутингу. Но жизнь диктует свои условия. В конце ноября 2024-го года Главнокомандующий Александр Сырский выдал директиву, в рамках которой каждая бригада получила приказ самостоятельно набирать себе людей. Мы начали этот процесс еще раньше – наш рекрутинговый отдел создали на рубеже лета-осени.

– Чем рекрутинг принципиально отличается от мобилизации и какой вариант лучше выбирать военнообязанным?

– На самом деле у нашего общества очень крутой мобилизационный потенциал. В медиа много информации, что никто не хочет идти в Вооруженные силы, прячется, или переплывает Тису, но это не соответствует действительности. То, с чем мы имеем дело, показывает, что многие гражданские люди хотят присоединиться к армии.

Присоединения к ВСУ – это, прежде всего, правильная коммуникация, и рекрутинг заточен именно на этом. Главный принцип нашей работы – мы даем человеку возможность выбирать должность в соответствии со своей специальностью в гражданской жизни, боремся с его страхами по мобилизации. С каждым рекрутом ведем партнерскую коммуникацию, рассказываем обо всех этапах.

В классических путях присоединения к ВСУ через ТЦК коммуникационный компонент очень узкий. У каждого РТЦК есть рекрутинговый отдел, который частично занимается тем, что людям рассказывают о возможностях службы. Но это маленькая часть их обязанностей, а мы – полностью заточены на этом.

– А сотрудничаете ли вы с РТЦК?

– Наш полк формируется практически из добровольцев, но иногда имеем помощь и из военкоматов. Рекрутинговый отдел в РТЦК занимается привлечением контрактников, которые не подпадают под мобилизацию. Это люди в возрасте до 25 лет. Мы военкоматам объясняем, в чем наша специфика и какие преимущества предоставляем военнослужащим. И когда в РТЦК приходят желающие подписать с войском контракт, их могут направить и к нам.

Для молодежи мы реально интересны, потому что 14 полк беспилотных авиационных комплексов – это новейший род войск с высокими технологиями. Для них это очень мощный старт – не просто военный, а профессиональный. Присоединяясь к нам, они получат профессии, которые после увольнения из ВСУ смогут реализовать в гражданской жизни, особенно, если речь идет о должностях в подразделениях обеспечения и в инженерно-технических подразделениях. На боевых должностях своя специфика.

Большая часть полка у нас уже укомплектована на достаточно высоком уровне, но мы продолжаем работу в этом направлении.

– Какие вакансии труднее всего закрывать?

– Инженерно-технические: 3-D моделирование, инженер-конструктор, инженер-радиочастотник, инженер-электронщик, инженер-взрывотехник. Все они требуют инженерной подготовки и существенного профессионального опыта.

Также трудно закрыть должности фельдшера или медсестры, потому что они предусматривают наличие медицинского образования, которое, например, не является обязательным для боевого медика, для которого достаточно просто подготовки.

Очень много должностей мы закрываем благодаря суперэффективному сервису Армия+, поскольку к нам могут переходить военные из других структур.

– Выпускники технических вузов могут закрыть кадровый вопрос?

– ВУЗы не помогут в вопросах квалифицированно-профессиональных вакансий. Вчерашние студенты еще не набрались достаточно опыта. Но с этим направлением мы тоже работаем.

14 полк БпАК ищет людей в команду (фото: 14 ОП БпАК)

– Откуда люди узнают о ваших вакансиях?

– Мы активно ведем медийную кампанию, публикуем очень много вакансий на WorkUA, на Robota UA, LobbyX. Кроме этого, есть социальные сети, которые мы также используем для постов и рекламы. Еще активно сотрудничаем с громадами по всей Украине. К слову, в Волынской области есть около 25 громад, которые на своих официальных страницах размещают информацию о наших вакантных должностях. Также сотрудничаем со СМИ, как всеукраинскими, так и региональными.

Наши должности доступны как гражданскому человеку, так и военному. Например, если действующий военнослужащий сейчас в должности стрелка, а у него есть инженерно-техническая специальность, или он грамотный бухгалтер или имеет какую-то другую гражданскую специальность, то может иметь большую ценность в другом подразделении и его КПД будет гораздо выше, если будет заниматься тем, что он умеет лучше всего. Это рациональное использование умений и навыков человека. Таким образом он может перейти к нам.

У нас все – онлайн, то есть нет рекрутингового центра, куда можно прийти. И если человеку важно все увидеть и "пощупать", скорее всего, это не наш человек. Поскольку мы технологический полк и нам нужны продвинутые люди.

Нам важно организовать поток рекрутов, но при этом, чтобы они соответствовали высоким требованиям. И такие центры не та точка, которая даст результат. Но замечу – это именно в нашем случае. Для других подразделений ВСУ такие центры могут быть эффективными.

– Есть ли у вас должности для женщин? Как часто к вам они обращаются?

– Должности есть, но, конечно, уровень заинтересованности у женщин ниже, потому что они не военнообязанные. А вот перед мужчинами стоит выбор: или служить на должности, которая лучше всего соответствует профессиональному опыту, или там – куда уже направят по мобилизации.

У нас есть должности санитаров и медиков, и другие работы, где нет тяжелой физической нагрузки. В нашем рекрутинговом подразделении работают две женщины.

– Какие гражданские навыки у вас ценятся? Знаю, что в ПВО на управление некоторой техникой часто ищут геймеров, потому что у них хорошо развита моторика рук, что необходимо для управления джойстиком.

– У нас так же. На определенные должности операторов БпЛА и дешифровщиков подходят геймеры. Особенно для работы, где надо сидеть за компьютером, отслеживать видеопотоки и среди них искать скрытые вражеские объекты, чтобы поразить. Это чисто компьютерный навык человека, который до этого играл в шутеры и тому подобное.

Навыки, полученные в компьютерных играх, полезны в армии (фото иллюстративное: Getty Images)

– Как добровольцы могут попасть к вам?

– Мы заинтересованы в наиболее квалифицированных кадрах на наши должности. При этом у нас очень тщательно построена система фильтрации. У нас есть предварительное собеседование, мы анализируем данные через You-Control, чтобы видеть, нет ли каких-то криминальных бэкграундов. Проверяем, есть ли необходимые навыки. А также большое внимание уделяем мотивации рекрутов – один из ключевых вопросов на собеседовании: "Почему решили присоединиться к ВСУ именно сейчас?"

Проводим психологическое тестирование, чтобы увидеть три главных личностных концепта, которые нам нужны – способность учиться, стрессоустойчивость и настойчивость. Только после этого направляем к командиру, чтобы он сам убедился, что это именно тот человек, который усилит его подразделение. Эффективность – это ключевой принцип, который наше командование ретранслирует на все звенья.

– Какой первый шаг должен сделать рекрут, чтобы стать частью вашей команды?

– Заявку можно оставить на нашем сайте, или через сайты, где мы продвигаем наши вакансии – они перебрасывают на нашу Google-форму. Тогда мы связываемся, чтобы выяснить, действительно ли человек нам подходит. Бывает, что рекрут имеет кучу болячек, но очень хочет служить. Нам надо понять, как его болезни влияют на повседневную жизнь, какие есть ограничения. На этом этапе речь не идет о ВВК, со слов человека должны понять, будет ли он эффективен и сможет ли носить амуницию и БК. Если по квалификации человек подходит, а здоровью – нет, то отказываем.

Если здесь человек проходит, то дальше собеседование. Если на желаемую должность нет навыков, то предлагаем другие. Например, у нас оператор БпЛА - популярная вакансия. Но гражданские, которые не имеют военного опыта, а только прошли базовое обучение, нам не подходят для оператора. Их привлекаем на какую-то должность попроще, например, в инженерно-саперное подразделение. И дальше такой рекрут может учиться уже в нашем подразделении и со временем перевестись на должность оператора БпЛА.

У многих представление о БпЛА – это что-то такое, что летает где-то над врагами и делает сбросы. Но это не наш профиль, у нас они дальнего действия, более специфические. Чтобы доверить военнослужащему управление таким аппаратом, командир должен быть на 100% уверен, что он его не только не потеряет, но и выполнит боевую задачу. Это очень сильно влияет на ход боев и на ход войны в целом. Поэтому до оператора БпЛА надо пройти путь.

Уже после этого идет психологическое тестирование, согласование с командиром, а также еще у нас есть блок безопасности - OSINT-проверка и проверка на полиграфе. Мы ее используем для определенных должностей и круга людей. Например, если рекрут имеет родственников в России, или на оккупированной территории.

– Когда человек уже прошел все этапы отбора, как происходит прием в ваш полк?

– После всех этих этапов есть три варианта развития событий. Первый: если это действующий военнослужащий, он заполняет наш бланк и на основе этого мы делаем рекомендательное письмо. Тогда военнослужащий в Армия+ пишет рапорт на перевод, добавляет свои документы и копию нашего рекомендательного. В течение трех суток должен получить ответ.

Если согласовывают, дальше идет приказ из Генштаба на его военную часть и в течение нескольких недель человек присоединится к нам.

Не все военнослужащие могут быть переведены. Например, если человек отслужил в текущей части менее 6 месяцев, его перевод заблокирует Армия+. Или, если военнослужащий служит в боевой части, то обязательно потребуется согласование его командира.

Второй путь – это мобилизация. Мы как приоритетное подразделение можем напрямую мобилизовать людей. Это означает, что человек пишет заявление, что хочет мобилизоваться в нашу часть. На основании этого мы отправляем направление на прохождение ВВК в РТЦК, там где человек стоит на учете. Это все предусмотрено в рамках директивы от Генштаба, которая реализуется с 24 октября 2024 года.

Мы готовим направление, отправляем его системой электронного документооборота (СЭДО) в тот ТЦК, где рекрут стоит на учете. После этого наш рекрут идет в военкомат и говорит, что он согласован в нашу военную часть. Своим рекрутам мы даем документ-памятку, как коммуницировать с представителями ТЦК.

РТЦК не имеет права наших рекрутов направлять по своим мобилизационным планам. С момента направления у человека есть 5 суток на прохождение ВВК. После этого мы приглашаем рекрута на конкретную дату приехать к нам и принимаем в наш полк. И уже от нас мы отправляем его в командировку как нашего военнослужащего в Учебный центр для прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Третий путь – это контракт. Обычно его используем для тех, кого не могут мобилизовать. Например, военнообязанных до 25 лет. В этом случае мы выдаем рекруту Рекомендательное письмо и с ним он обращается в ТЦК для оформления и отправку в Учебный центр. После прохождения БОВП наши рекруты присоединяются к нашему полку.

– Кроме состояния здоровья, когда еще можете отказать?

– Если человек не прошел You-Control, психологическое тестирование, или видим, что он не соответствует профилю. Тогда отказываем. Но у нас есть кадровый резерв. Например, когда человек классный, но пока его не утвердили на должность, потому что не хватает навыков. Когда вакансии снова актуализируются, мы обращаемся к кадровому резерву. Так же и с военнослужащими, которых мы не можем перевести. Со временем может появиться возможность для перевода, которой не было раньше.

– Можно ли к вам обратиться, если уже получили повестку?

– Принцип рекрутинга – добровольное обращение. Если человека бусифицировали, или вызвали в РТЦК по повестке, то тогда это уже не является добровольным проявлением желания служить. Здесь уже важно, какая будет коммуникация с РТЦК. Скорее всего, они сработают по своей схеме и направят в Учебный центр. Но если человек не проблемный и у него все было в порядке с документами, то могут пойти на встречу. Также могут направить на нас через контракт, но здесь тоже есть нюансы.

– Как долго длится обучение?

– Мы учимся непрерывно, это одна из основных ценностей полка. Мы работаем в сфере, где технологии и средства постоянно развиваются и меняются.

У нас есть R&D секция, которая с утра до ночи занимается тем, что ищет более эффективные пути обнаружения и уничтожения врага.

Кроме того, идет общевойсковая подготовка. Перед тем, как к нам попасть, рекруты проходят БОВП в учебных центрах от Министерства обороны, а это 50 дней – там и лекционные, и медицинские, и тактические, и стрелковые занятия. А потом еще идет наша внутренняя подготовка. Хотя мы и подразделение, работающее с беспилотными системами, мы не забываем о стрелковой и тактической подготовке и постоянно проводим соответствующие тренировки в полку.

Все рекруты проходят БОВП (фото иллюстративное: Getty Images)

– Армейский рекрутинг для многих украинцев до сих пор остается не до конца понятным, с какими стереотипами вам приходится сталкиваться в работе?

– Бывает, что человек заполняет заявку и думает, что будет служить в своем городе, потому что в вакансиях мы не указываем локацию. А уже на собеседовании оказывается, что он не готов переезжать. Мы объясняем, что даже если найдет подразделение, которое дислоцируется в его городе, то по приказу Генштаба в любой момент придется сорваться и переехать. Люди немного не понимают, что в Вооруженных силах ты живешь не просто в состоянии выполнения обязанностей, но и приказов.

– В гражданской жизни при выборе вакансии во многих случаях ключевым является размер зарплаты. Здесь тоже действует это правило?

– Оно действует обратно пропорционально. Если человек фокусируется на этих вопросах, то, скорее всего, его кандидатуру мы отклоним, потому что это не та мотивация, которая нужна для поступления в Вооруженные силы Украины. Денежное, социальное и вещевое обеспечение у нас, конечно, на уровне. Но это не конструктивная мотивация. Проблема в том, что когда человек столкнется с бытовым проблемами, то есть большой риск, что он будет неэффективен. На вопрос о деньгах мы спокойно реагируем от действующих военнослужащих.

– Что бы вы сказали украинцам, которые еще колеблются, идти ли служить?

– Раньше были шутливые надежды, что новый президент США за сутки закончит войну, но мы все понимаем, что это не так. Люди сейчас впадают в иллюзорные представления, что война вот-вот закончится – но это абсолютно безосновательно. Когда именно у нас будет мир – не знает никто.

Поэтому выбирать надо не между служить или не служить, потому что, я считаю, что так или иначе служить будут, если не все, то большинство. Выбирать надо – на каких условиях и в каком подразделении я могу быть полезным.

Наш полк одно из лучших мест для этого. Главное – вы можете выбрать должность, соответствующую гражданской специальности. Наш подход – человеческий, когда рекрута выслушают и предложат то, что действительно подходит. Потому что если человек не выберет сам, то за него это сделает специалист ТЦК. Кроме того мы одно из самых эффективных подразделений ВСУ – наш ключевой профиль – это DeepStrike – глубинные удары непосредственно по территории нашего врага. И это тоже одно из важных преимуществ. Потому что присоединяясь к нам, вы присоединяетесь к команде, которая делает очень больно м*скалям.