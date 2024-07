Рекордсмен АПЛ сенсаційно відновив кар'єру в 43 роки

Ветеран виступатиме за сільський колектив "Герстпірпойнт". Команда змагається в другому дивізіоні Футбольної ліги Мід-Сассекса.

Баррі відновить кар'єру в 11-му за лікому дивізіоні Англії. До "Герстпірпойнта" хавбека запросив головний тренер Майкл Стендінг. Вони давно товаришують, тож колишній півзахисник низки клубів англійської Прем'єр-ліги відгукнувся на пропозицію підсилити "Герстпірпойнт".

Баррі залишається рекордсменом АПЛ за кількістю зіграних матчів у найвищому дивізіоні Англії (653). Вихованець бірмінгемської "Астон Вілли" також захищав кольори "Манчестер Сіті", ліверпульського "Евертона" та "Вест Бромвіча". У лавах "містян" він став чемпіоном Англії 2011/12.

У сезоні 2023/24 "Герстпірпойнт" фінішував на 6-й сходинці. Команда набрала 21 очко, здобувши 6 перемог за 18 матчів.

BARRY IS A BLUEDOG!



We are beyond delighted to announce that former-England international and all-time Premier League record appearance holder, Gareth Barry, has signed for Hurstpierpoint Football Club. pic.twitter.com/cMsrJcmm4o