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Рекордсмен АПЛ сенсаційно відновив кар'єру в 43 роки

Вівторок 23 липня 2024 12:00
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Рекордсмен АПЛ сенсаційно відновив кар'єру в 43 роки Фото: Гарет Баррі (ліворуч) у футболці "Вест Бромвіча" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник збірної Англії Гарет Баррі вирішив повернутися у футбол на рівні трясовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

Ветеран виступатиме за сільський колектив "Герстпірпойнт". Команда змагається в другому дивізіоні Футбольної ліги Мід-Сассекса.

Баррі відновить кар'єру в 11-му за лікому дивізіоні Англії. До "Герстпірпойнта" хавбека запросив головний тренер Майкл Стендінг. Вони давно товаришують, тож колишній півзахисник низки клубів англійської Прем'єр-ліги відгукнувся на пропозицію підсилити "Герстпірпойнт".

Баррі залишається рекордсменом АПЛ за кількістю зіграних матчів у найвищому дивізіоні Англії (653). Вихованець бірмінгемської "Астон Вілли" також захищав кольори "Манчестер Сіті", ліверпульського "Евертона" та "Вест Бромвіча". У лавах "містян" він став чемпіоном Англії 2011/12.

У сезоні 2023/24 "Герстпірпойнт" фінішував на 6-й сходинці. Команда набрала 21 очко, здобувши 6 перемог за 18 матчів.

До слова, раніше Забарний перепідписав контракт із "Борнмутом" на 5 років.

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