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Рекордсмен АПЛ сенсационно возобновил карьеру в 43 года

Вторник 23 июля 2024 12:00
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Рекордсмен АПЛ сенсационно возобновил карьеру в 43 года Фото: Гарет Барри (слева) в футболке "Вест Бромвича" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник сборной Англии Гарет Барри решил вернуться в футбол на уровне трясины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный X клуба.

Ветеран будет выступать за сельский коллектив "Херстпирпойнт". Команда соревнуется во втором дивизионе Футбольной лиги Мид-Сассекса.

Барри возобновит карьеру в 11-м по счету дивизионе Англии. В "Херстпирпойнт" хавбека пригласил главный тренер Майкл Стендинг. Они давно дружат, поэтому бывший полузащитник ряда клубов английской Премьер-лиги откликнулся на предложение усилить "Херстпирпойнт".

Барри остается рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе Англии (653). Воспитанник бирмингемской "Астон Виллы" также защищал цвета "Манчестер Сити", ливерпульского "Эвертона" и "Вест Бромвича". В рядах "горожан" он стал чемпионом Англии 2011/12.

В сезоне 2023/24 "Херстпирпойнт" финишировал на 6-й строчке. Команда набрала 21 очко, одержав 6 побед в 18-ти матчах.

К слову, ранее Забарный переподписал контракт с "Борнмутом" на пять лет.

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