Рекордсмен АПЛ сенсационно возобновил карьеру в 43 года

Ветеран будет выступать за сельский коллектив "Херстпирпойнт". Команда соревнуется во втором дивизионе Футбольной лиги Мид-Сассекса.

Барри возобновит карьеру в 11-м по счету дивизионе Англии. В "Херстпирпойнт" хавбека пригласил главный тренер Майкл Стендинг. Они давно дружат, поэтому бывший полузащитник ряда клубов английской Премьер-лиги откликнулся на предложение усилить "Херстпирпойнт".

Барри остается рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе Англии (653). Воспитанник бирмингемской "Астон Виллы" также защищал цвета "Манчестер Сити", ливерпульского "Эвертона" и "Вест Бромвича". В рядах "горожан" он стал чемпионом Англии 2011/12.

В сезоне 2023/24 "Херстпирпойнт" финишировал на 6-й строчке. Команда набрала 21 очко, одержав 6 побед в 18-ти матчах.

BARRY IS A BLUEDOG!



We are beyond delighted to announce that former-England international and all-time Premier League record appearance holder, Gareth Barry, has signed for Hurstpierpoint Football Club. pic.twitter.com/cMsrJcmm4o