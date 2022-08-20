Рекордный штраф и 13 лет заключения: в Китае осудили миллиардера за взятки

Шанхайский суд в пятницу приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюремного заключения и оштрафовал его конгломерат Tomorrow Holdings на рекордную для Китая сумму – 8,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сяо и Tomorrow Holdings были обвинены в незаконном использовании государственных вкладов, нарушении использования вверенного имущества, а также в незаконном использовании средств и взяточничестве.

В суде отметили, что наказание было смягчено, поскольку бизнесмен признал свои преступления и сотрудничал со следствием в возмещении незаконных доходов и убытков.

Суд также заявил, что Сяо серьезно нарушил распоряжение о финансовом управлении и нанес ущерб финансовой безопасности государства, за что был дополнительно оштрафован на 1 млн долларов.

Сообщается, что с 2001 по 2021 год Сяо и Tomorrow Holdings передали акции, недвижимость, денежные средства и другие активы чиновникам, чтобы избежать финансового надзора и получить незаконные выгоды.