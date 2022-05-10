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Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 17:14
Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза Фото: военные облигации приобрели 43,3 тысячи украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На минувшей неделе состоялось рекордное увеличение вкладчиков среди граждан и бизнеса за все время проведения аукционов военных облигаций. В течение недели их количество выросло с 11,8 тысяч до 43,3 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, 10 мая Министерство финансов разместило военные облигации на сумму более 4,7 млрд гривен.

  • 3-месячные облигации проданы на 1,297 млрд гривен со ставкой 9,5% годовых.
  • 6-месячные облигации проданы на 3,594 млрд гривен со ставкой 10,0% годовых.
  • Облигации на 1,5 года проданы на 87 млн гривен со ставкой 11,5% годовых.

Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза

Военные облигации - это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством.

Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки - первичные дилеры (сейчас их 11).

Граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.

Во время выбора финансового партнера для операций с военными облигациями нужно обращать внимание на все возможные комиссии и стоимость других сопутствующих услуг, предоставляемых этими учреждениями.

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Министерство финансов Украины ОВГЗ
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