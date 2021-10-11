Рекордные цены на газ и уголь привели к удорожанию электроэнергии в Украине

"Рост цен на электрическую энергию происходит в результате роста цен на энергоресурсы, в частности, уголь и природный газ. Эталонная цена энергетического угля API2, по состоянию на 11 октября, составляет 230 долларов за тонну, а фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на нидерландском TTF по данным торгов составляют 85 евро/MWh (1000 долларов/тыс куб. м)", - отмечает издание.

Так, 12 октября средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед в ОЭС Украины достигла 3331 грн/МВт-час.

В частности, цена базовой нагрузки на 12 октября достигла 3076,04 грн/МВт-ч, а в пиковые часы - 3995,83 грн/МВт-час.

Самые низкие цены на РДВ в ОЭС за время поставки 12 октября сформировались на 03:00-06:00 - 773 грн/МВт-час.