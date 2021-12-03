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Рекордное количество. В аэропорту Львова обнаружили валюты и украшений на 15 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове таможенники изъяли в аэропорту у двух пассажирок рекордное количество ювелирных изделий и валюты. Общая сумма которых составила более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской таможни.

"2 декабря, около 20:00, сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор".

Во время которой, в частности, таможенники совместно с пограничниками обнаружили 125,7 тысячи долларов, 374,8 тысячи евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото.

Сейчас осуществлено документирование данного правонарушения.

Как добавляют в пресс-службе, указанные средства и ювелирные украшения будут изъяты, в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил.

Фото: в аэропорту Львова обнаружили валюты и украшений на 15 млн гривен (facebook.com/LVcustomsUA)

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