ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рекордное количество. В аэропорту Львова обнаружили валюты и украшений на 15 млн гривен

Новина українською →
Львов, Пятница 03 декабря 2021 14:04
Рекордное количество. В аэропорту Львова обнаружили валюты и украшений на 15 млн гривен Фото: в аэропорту Львова обнаружили валюты и украшений на 15 млн гривен (facebook.com/LVcustomsUA)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове таможенники изъяли в аэропорту у двух пассажирок рекордное количество ювелирных изделий и валюты. Общая сумма которых составила более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской таможни.

"2 декабря, около 20:00, сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор".

Во время которой, в частности, таможенники совместно с пограничниками обнаружили 125,7 тысячи долларов, 374,8 тысячи евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото.

Сейчас осуществлено документирование данного правонарушения.

Как добавляют в пресс-службе, указанные средства и ювелирные украшения будут изъяты, в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил.

Фото: в аэропорту Львова обнаружили валюты и украшений на 15 млн гривен (facebook.com/LVcustomsUA)

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Контрабанда
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего