Рекордна кількість. В аеропорту Львова виявили валюти та прикрас на 15 млн гривень

У Львові митники вилучили в аеропорту у двох пасажирок рекордну кількість ювелірних виробів і валюти. Загальна сума яких склала понад 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської митниці.

"2 грудня, близько 20:00, співробітники митного поста "Львів-аеропорт" під час перевірки пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул" виявили рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу "зелений коридор".

Під час якої, зокрема, митники, спільно з прикордонниками виявили 125,7 тисячі доларів, 374,8 тисячі євро та майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.

Наразі здійснено документування даного правопорушення.

Як додають у прес-службі, вказані кошти та ювелірні прикраси будуть вилучені, відповідно до протоколу про порушення митних правил.

Фото: в аеропорту Львова виявили валюти та прикрас на 15 млн гривень (facebook.com/LVcustomsUA)