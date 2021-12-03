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Рекордно за 5 лет: в Украине к производству электроэнергии привлекут энергоблоки АЭС

Автор: Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

К производству электроэнергии привлекут энергоблоки атомных электростанций. Их привлечение будет рекордным за последние 5 лет.

Об этом сообщили РБК-Украина в Минэнерго, говорится в материале "Хватит ли стране угля и газа. Сценарии прохождения отопительного сезона".

В министерстве сообщили, что такое увеличение производства электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн.

"Привлечение энергоблоков АЭС к производству электроэнергии во время прохождения отопительного сезона года будет рекордным за последние 5 лет и составит 53,918 млрд кВт/ч, что на 15% (+ 7 млрд кВт/ч) больше прошлогоднего", - отметили в Минэнерго.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, зимой будет работать 14 блоков АЭС, а в отдельные периоды - все имеющиеся 15 блоков.

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ЭлектроэнергияАЭС