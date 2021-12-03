ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рекордно за 5 лет: в Украине к производству электроэнергии привлекут энергоблоки АЭС

Новина українською →
Киев, Пятница 03 декабря 2021 08:41
Рекордно за 5 лет: в Украине к производству электроэнергии привлекут энергоблоки АЭС Фото: в Украине к производству электроэнергии привлекут энергоблоки АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

К производству электроэнергии привлекут энергоблоки атомных электростанций. Их привлечение будет рекордным за последние 5 лет.

Об этом сообщили РБК-Украина в Минэнерго, говорится в материале "Хватит ли стране угля и газа. Сценарии прохождения отопительного сезона".

В министерстве сообщили, что такое увеличение производства электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн.

"Привлечение энергоблоков АЭС к производству электроэнергии во время прохождения отопительного сезона года будет рекордным за последние 5 лет и составит 53,918 млрд кВт/ч, что на 15% (+ 7 млрд кВт/ч) больше прошлогоднего", - отметили в Минэнерго.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, зимой будет работать 14 блоков АЭС, а в отдельные периоды - все имеющиеся 15 блоков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия АЭС
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Хватит ли стране угля и газа. Сценарии прохождения отопительного сезона
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли стране угля и газа. Сценарии прохождения отопительного сезона