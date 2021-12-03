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Рекордно за 5 років: в Україні до виробництва електроенергії залучать енергоблоки АЕС

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 08:41
Рекордно за 5 років: в Україні до виробництва електроенергії залучать енергоблоки АЕС Фото: в Україні до виробництва електроенергії залучать енергоблоки АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Анастасія Рокитна

До виробництва електроенергії залучать енергоблоки атомних електростанцій. Їх залучення буде рекордним за останні 5 років.

Про це повідомили РБК-Україна в Міненерго, йдеться в матеріалі "Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону".

У міністерстві повідомили, що таке збільшення виробництва електроенергії дозволить знизити потребу у вугіллі на 3,6 млн тонн.

"Залучення енергоблоків АЕС до виробництва електроенергії під час проходження опалювального сезону року буде рекордним за останні 5 років і складе 53,918 млрд кВт/год, що на 15% (+ 7 млрд кВт/год) більше торішнього", - зазначили в Міненерго.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, взимку працюватиме 14 блоків АЕС, а в окремі періоди - всі наявні 15 блоків.

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Електроенергія АЕС
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