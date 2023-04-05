Рекордний спад. Скільки коштує орендувати квартиру у Харкові: ціни

Але багато хто з тих, хто їхав з Харкова через війну, вже повертаються до міста. Також сюди їде багато переселенців із прифронтових територій. Якщо попит підвищуватиметься, квартири можуть подорожчати, кажуть експерти.

Оренда житла у Харкові переживає спад. Через постійні обстріли міста багато хто не ризикує орендувати житло, і через це ціни кардинально знизилися. На ринку виявилося дуже багато пропозицій.

Без зимової комуналки. За яку ціну орендують житло у Харкові

Ціни на квартири у Харкові через війну сильно впали, і сьогодні навіть у центрі міста можна орендувати житло з хорошим ремонтом за 5 тисяч гривень на місяць, кажуть фахівці. Ринок оренди впав відсотків на 50-60%, попит зараз дуже низький, розповідає РБК-Україна Ігор Ткаченко, керівник агентства нерухомості "Європейське".

"Наприклад, до вторгнення Росії однокімнатні в оренду коштували 8 тисяч, зараз – тисячі 4 на місяць. Якщо з продажу ціни вирівнюються, то в оренду коштують приблизно, як і минулого року. Найбільший попит – на одно- та двокімнатні", – ділиться спостереженнями співрозмовник.

Взимку проблемою для багатьох стали непідйомні ціни на комуналку. У опалювальний сезон вартість була високою, а якщо немає роботи, то тягти платежі разом із ціною за оренду було складно.

"Комуналка досягала 6 тисяч гривень на вторинці у квартирах типового планування площею у 60-70 квадратів. Орендодавці просили близько 3-4 тисяч, і якщо додати комунальні послуги, виходило 9-10 тисяч. Під час війни для населення загалом це великі гроші. Наразі зима закінчилася, і вже має бути легше”, – каже керівник агентства.

Фото: За скільки здають двокімнатні квартири у Харкові: приклади цін (скриншот/flatfy.ua)

За його словами, зараз орендують квартири часто ті, хто спостерігає за ситуацією з війною та стежить, як розвиватимуться події далі. Вони не готові їхати за кордон і хочуть залишитись жити у місті.

Ті, хто раніше заробляв на здаванні квартир в оренду, сьогодні намагаються їх продати, бо на оренді вже багато не заробити. Власники бізнесу з оренди через зниження цін не можуть заробляти так, як було до повномасштабної війни, каже РБК-Україна Олена Манжос, директор компанії ХАН (Харківського агентства нерухомості).

"Ціни справді невисокі. Це стосується всіх районів міста, у тому числі центральних та віддалених від центру. Наприклад, в історичному районі Павлове Поле двокімнатні квартири здають за 3,5-4 тисячі гривень на місяць. У центрі міста можна зняти за 4,5-5. Багато залежить від будинку та площі квартири. Але загалом якщо людині потрібна квартира в центрі, то сьогодні є широкий вибір між еліт-житлом та більш бюджетним", – розповідає вона.

Фото: Оренда однокімнатних квартир у Харкові: приклади цін (скриншот/flatfy.ua)

Взимку тимчасово переїжджали за місто

Щойно закінчився опалювальний сезон, деякі власники житла стали підвищувати ціну за оренду, помічає Олена Манжос.

"Деякі орендодавці вирішили, якщо високої комуналки тепер не буде, можна на пару тисяч підняти вартість оренди. Поки не можу сказати, як відреагував ринок. Але спостерігаю таку тенденцію у багатьох орендодавців, які не пов'язані між собою", – каже вона.

Також взимку виріс інтерес до заміських будинків. Туди багато хто хотів перебратися, особливо коли Харків активно обстрілювали окупанти, каже Ігор Ткаченко.

"Було таке, що заміськими будинками цікавилися більше, ніж до війни. Люди хотіли виїхати, де безпечніше. Таких угод було не дуже багато, але тенденція була. До речі, загалом Харків був більш готовий до вимкнень світла. Спочатку з пострадянських часів це промислове місто, і тут багато електропідстанцій. Є потужності, щоб швидко відновитись. Тому якщо за місто переїжджали, то навряд чи через блекаути", – вважає він.

Найкращі місця зайняті. Зростає попит на оренду для бізнесу

Багато харків'ян повертаються до міста. Також активно відновлює роботу бізнес. Відчиняються магазини, торгові центри, аптеки. Попит на комерційну нерухомість стрімко зростає, каже Ігор Ткаченко.

"Рітейл у Харкові дуже активний, ми отримуємо багато запитів на оренду від великих мереж. Причому не лише харківських: до міста повертаються компанії із Запоріжжя, Полтави, Дніпра. Це і продуктові магазини, і непродовольча група. Відкриваються кафе, ресторани. А через те, що за час війни комерційна нерухомість стала дешевшою в половину, люди намагаються взяти собі хорошу локацію за вигідною ціною і заробляти гроші", – розповідає він.

За його словами, попит зростатиме у міру того, як люди повертатимуться до Харкова. Їм потрібні товари та послуги, потрібні продукти та ліки. У цьому бізнес Харкова після спаду на ринку знову почав бачити можливості для заробітку.

"Всі топові місця під рітейл у центрі міста, які раніше були порожніми, тепер уже зайняті. Сподіваємося, що далі все відновлюватиметься ще швидше", – висловлює думку Ігор Ткаченко.