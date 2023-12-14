Рекордний бюджет Пентагону з коштами для України направили на підпис Байдену

Законопроект про оборонну політику Штатів, серед іншого, передбачає 11,5 мільярда доларів на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та ще 800 мільйонів доларів на підтримку України у боротьбі з широкомасштабною військовою агресією РФ.

На голосуванні проект закону про оборонну політику підтримали 310 голосами "за". При цьому 118 виступили "проти", серед них 45 демократів і 73 республіканці.

Палата представників ухвалила закон, призупинивши дію правила необхідності більшості у дві третини голосів.

Остаточна версія закону про повноваження національної оборони (NDAA), узгоджена Палатою представників та Сенатом, подолала опір з боку консервативних консерваторів, які заперечували проти виключення з нього низки поправок, прийнятих Палатою представників улітку.

Що передувало

Раніше сьогодні Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, що виділяє рекордні 886 млрд доларів щорічних військових витрат. При цьому проект американського президента Байдена про допомогу Україні на 61 млрд доларів, як очікується, буде розглянуто окремо.

Проект був прийнятий за сильної підтримки як демократів, так і республіканців, обійшовши партійні розбіжності із соціальних питань.

Зазначимо, що законопроект продовжує один захід допомоги Україні - Ініціативу сприяння безпеці України - до кінця 2026 року, дозволяючи виділяти 300 млн доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, та наступного.

Нагадаємо, раніше Байден просив Конгрес схвалити допомогу для України на 61 млрд доларів. Цей запит на надзвичайні витрати застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні, допоки демократи не погодилися на значне посилення імміграційного законодавства.

Додамо, що 14 грудня Конгрес США вирішив піти на зимові канікули без ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.