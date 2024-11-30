Рекордне здорожчання. Чому в Україні ростуть ціни на овочі "борщового набору"

Борщовий набір значно подорожчав цього року. Зазвичай доступна вартість українських овочів встановлює щоразу вищі цінові рекорди. Окрім неврожаю причиною здорожчання картоплі, моркви й цибулі є й економічні фактори.
РБК-Україна розповідає, що відбувається з цінами овочів на борщ і чи зросте вартість ще більше.
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За класичним рецептом, основними овочевими інгредієнтами українського борщу є картопля, морква, капуста, цибуля та буряк. І якщо раніше основна частина бюджету для приготування страви витрачалася на м'ясо, наразі ситуація змінюється.
Найбільше в овочевому наборі зросли ціни на картоплю. Як розповів у коментарі аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, гуртова вартість картоплі в середньому становить 22 грн/кг. Минулого року в аналогічний період ціна була у 2,3 рази меншою. На полицях супермаркетів для кінцевого споживача середня ціна складає 32,60 грн/кг, що за рік означає триразове зростання.
Протягом року за даними порталу Мінфін та Держстату в середньому:
картопля подорожчала з 11,9 грн у листопаді 2023 до 32,6 грн/кг на сьогодні;
капуста білоголова зросла в ціні з 11,9 грн до 30 грн/кг;
морква подорожчала з 11,4 грн до 28,3 грн/кг;
цибуля – з 15,1 грн до 18,3 грн/кг;
буряк – 11,5 грн з до 16,3 грн/кг.
На 29 листопада найдешевша картопля коштувала 26,89 грн/кг в мережі АТБ, у VARUS ціна становила 28,1 грн/кг, в "Сільпо", залежно від сорту, ціні варіюються від 30 грн до 70 грн/кг.
Білоголова капуста вартує 29,89 грн/кг в АТБ, 31,4 грн/кг – у VARUS, а у "Сільпо" капусту на борщ можна придбати за 35,9 грн/кг.
Найвигідніша ціна на моркву – в магазинах АТБ (16,95 грн/кг), але це овоч другого гатунку, мита морква обійдеться у 25,59 грн/кг. В "Сільпо" покупцям пропонують моркву за 28,4 грн/кг, а у VARUS морква коштує 27,3 грн/кг.
Скриншот varus.ua
Вартість цибулі ріпчастої становить 15,89 грн/кг в мережі АТБ, за 18 грн продають кілограм цибулі в "Сільпо", 17,99 грн коштує овоч у NOVUS.
Буряк за рік теж додав у ціні, але не так багато, як порівняти з іншими компонентами борщового набору. Вартість у супермаркетах варіюється від 15,9 до 18 грн/кг.
Вартість буряка в українських супермаркетах (скриншот google.com)
Аналітик УКАБ каже, що на вартість овочів цьогоріч суттєво вплинули погодні умови – сильна літня спека зменшила загальну врожайність, що пояснює скорочення пропозиції та зменшення якості продукції.
Також причинами є безпосередньо продовольча інфляція, нестача робочої сили та збільшення вартості сировини, пального, електроенергії.
Впливає на ціну й вартість зберігання. Наприклад, традиційно картопля закладалась на тривалий час у сховищах, де її могли довго зберігати, але враховуючи витрати на електроенергію для обслуговування холодильних установок, ця тенденція може дещо змінитися.
Ціна на капусту зросла через високі витрати на зберігання. Й також через невисоку врожайність в цьому році, каже Максим Гопка. Наразі на гурті ціна становить 24 грн/кг, що в 3,5 рази більше, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.
Схожа ситуація з морквою: пропозиція залишається обмеженою й ціна залежить від ринкової ситуації. Вартість на гурті становить 27 грн/кг, що в 3 рази більше, ніж минулого року.
Керівниця відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяна Попович також зазначає, що ціни на "борщовий набір" за рік зросли втричі.
Надалі капуста та цибуля можуть бути в дефіциті через зниження врожайності, що призведе до збільшення імпорту для задоволення внутрішнього попиту.
Експертка прогнозує зростання цін "борщового набору" в найближчі місяці через сезонне зменшення пропозиції та підвищення витрат на зберігання. Очікується щомісячне підвищення цін на 2-3% у зимовий період.
Таким чином приготування борщу у 2024 році стало дорожчим порівняно з попередніми роками, і тенденція до зростання цін, ймовірно, збережеться до початку 2025 року, резюмувала Тетяна Попович.
При підготовці використовувалися: коментарі аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового ринку "Шувар" Тетяни Попович, дані порталу Мінфін та Держстату, сайти мереж українських супермаркетів.