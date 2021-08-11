Рекордная кража криптовалюты: хакерам удалось присвоить биткойнов на 600 млн долларов

По данным предварительного расследования, "хакер использовал уязвимость" нескольких кошельков.

Известно, что средства были переведены злоумышленниками на различные криптовалютные кошельки.

Poly Network разместила адреса предполагаемых хакеров и призвала майнеров внести в черный список токены, находящиеся по указанным адресам.

Так, на один адрес было переведено 2 858 токенов на сумму 267 млн долларов, на другой поступило 6 610 монет криптобиржи Binance в размере 252 млн долларов.

Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник, заявил о намерении вернуть похищенные средства.

Так, он написал, что не смог связаться с Poly Network и попросил адрес кошелька с мультиподписью, чтобы вернуть биткойны.

В результате чего, представители проекта создали три кошелька на которые хакер может вернуть похищенное.